У Києві затримали "злодія в законі" Камо Московського

Поліція Києва затримала «злодія в законі» на прізвисько «Камо Московський», який незаконно приїхав в Україну, аби уникнути кримінальної відповідальності в РФ за свій статус.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

"З метою уникнення кримінальної відповідальності за свій статус «Камо Московський» приїхав в Україну, незаконно перетнувши державний кордон. ... У неділю, 5 грудня, оперативники затримали його", - зазначається у повідомленні.

За даними оперативників, «Камо Московський» прибув з метою встановити контроль над злочинними групами в Україні. 57-річний уродженець Грузії був "коронований" у 1983 році в Тбілісі. Був неодноразово засуджений за скоєння тяжких злочинів - загалом він провів у місцях позбавлення волі, у тому числі суворого режиму, понад 30 років. Востаннє звільнився з ув'язнення у жовтні 2019 року.

За сприяння Державної міграційної служби та за рішенням суду «злодія в законі» на 6 місяців помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Вирішується питання щодо його примусового видворення із забороною в’їзду в Україну строком на п’ять років, зазначили у поліції.