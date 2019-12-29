Штати вимагають від України екстрадиції американця, якого підозрюють у вбивстві

США вимагають від України екстрадиції американського військового Крейга Ланга, якого звинувачують у вбивстві чоловіка й дружини у Флориді 2018 року.

Про це пише New York Post.

"Ланг був звільнений зі служби в армії за самоволку й проживає в Україні з 2015 року, де служив добровольцем у воєнізованих підрозділах під час воєнного конфлікту з Росією, - ідеться в публікації. - Він заручений з українкою, і завдяки військовій службі став місцевим героєм".

У 2015 році в Україні Ланг познайомився з Алексом Цвіфельхофером. У 2017 році вони покинули країну й подалися в Південний Судан, де збиралися взяти участь у боротьбі з терористичним угрупуванням «Аш-Шабаб». За даними видання, після того, як їм було відмовлено у в'їзді, вони опинилися в США, де планували записатися бійцями опору у Венесуелі.

9 квітня 2018 року, як вважає слідство, Ланг і Цвіфельхофер застрелили Серафіна Лоренцо та його дружину Діну, з якими зустрілися у Флориді, щоб обговорити купівлю зброї. Їхні понівечені кулями тіла були знайдені в автомобілі на стоянці біля церкви в окрузі Лі.

Цвіфельхофера було заарештовано у травні у штаті Вісконсин під час спроби купити зброю.

Після вбивств пари Ланг виїхав до Мексики, Колумбії та Іспанії, потім на українсько-молдовському кордоні його заарештували українські правоохоронці.

США не має договору про екстрадицію з України, нагадує газета.

"Ми знаємо, що в американських ЗМІ про нього пишуть дуже погано, - цитує видання адвоката Ланга Дмитра Моргуна. - В Україні він герой, бо захищає наші інтереси й нашу країну".

Ланг добивається отримання притулку в Україні, стверджуючи, що Дональд Трамп і Володимир Путін мають «тісні зв'язки» і що США домагаються повернення його у США «на прохання російського уряду».

Юридичні суперечки між США та Україною справі Ланга, як очікується, можуть зайняти роки, вважає газета.

Як повідомлялося, Ланга було затримано 21 серпня на кордоні в Могилеві-Подільському. Прикордонники виявили, що його занесено в базу розшуку Інтерполу як підозрюваного в низці злочинів, серед яких є особливо тяжкі.