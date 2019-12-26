З України до Іспанії видворили "коронованого" у Москві "злодія в законі"

Поліція видворила за межі України «злодія в законі» на прізвисько «Батир Бухарський».

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"У вівторок, 24 грудня, за сприяння ДПСУ, ГПУ, прокуратури Київської області та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції оперативники Управління стратегічних розслідувань в Київській області Національної поліції екстрадували «злодія в законі» на прізвисько «Батир Бухарський» до Королівства Іспанія та передали до рук правоохоронців", - ідеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, "Батир Бухарський" з 2017 року перебував у міжнародному розшуку за скоєння злочинів на території Іспанії. Разом із іншими учасниками ОЗГ організував схему з «відмивання» коштів, здобутих злочинним шляхом, та які легалізовували шляхом придбання нерухомості. Відповідно до законодавства Іспанії, на «злодія в законі» чекає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком на 17 років.

У квітні 2019 року «злодій у законі» незаконно потрапив на територію України

Українські рравоохоронці встановили місцезнаходження «Батира Бухарського», затримали його та одразу повідомили про це європейських колег. З метою подальшої екстрадиції до Іспанії 48-річний громадянин РФ та уродженець Узбекистану був поміщений до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

За даними правоохоронців, «Батир Бухарський» був «коронований» у 1998 році у Москві «злодієм у законі» «Дідом Хасаном» та був довіреною особою ще одного «злодія в законі» на прізвисько «Япончик».