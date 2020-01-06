Убивство на Подолі: підозрюваних доставлять з Одеси до Києва

Затриманих в Одесі за підозрою у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі доставлять до Києва.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва у Facebook.

“34-річного раніше неодноразово судимого чоловіка та 19-річну дівчину, яких сьогодні зранку затримали на одеському вокзалі за підозрою у вбивстві двох дівчат, планують доставити до Києва для повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, дії зловмисників попередньо кваліфіковано за п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.

Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській на столичному Подолі. 6 січня правоохоронці затримали в Одесі підозрюваних у вбивстві.