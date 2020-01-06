В Одесі затримали підозрюваних у вбивстві дівчат на столичному Подолі

Поліція затримала підозрюваних у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Києва.

"Поліцейські затримали в Одесі підозрюваних у подвійному вбивстві на столичному Подолі.

Чоловіка і жінку за орієнтуванням затримали місцеві поліцейські на залізничному вокзалі. Їх передали слідчо-оперативній групі київської поліції для проведення слідчих дій", - зазначається у повідомленні.

Подвійне вбивство сталося 4 січня на вул. Кирилівській у м. Києві. У квартирі, яку власниця здавала в оренду подобово, вона виявила тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті. У скоєнні подвійного вбивства підозрюються дві особи. За орієнтуваннями їх сьогодні затримано місцевими правоохоронцями на залізничному вокзалі Одеси.

Наразі із підозрюваними, яких затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, проводяться слідчі дії у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ.