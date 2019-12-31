Поліція Києва посилить заходи безпеки у новорічну ніч.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"Працівники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії України дбатимуть про безпеку киян та гостей столиці у місцях масових святкувань", - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними і уважними, не порушувати правопорядок, дотримуватися норм чинного законодавства та, в разі необхідності, негайно звертатися до найближчого поліцейського або телефонувати на спецлінію 102.