Столичні рятувальники теж переходять на посилений "новорічний" режим

Під час новорічних та різдвяних свят рятувальні служби міста перейдуть на посилений режим чергування.

Про це на засіданні колегії Київської міської державної адміністрації доповів начальник Управління з питань цивільного захисту Роман Ткачук, повідомляє пресслужба КМДА.

"Основні локації на новорічні та різдвяні свята – Софійська площа, Контрактова площа, центральні вулиці міста. Ці локації користуються найбільшою відвідуваністю киянами та гостями міста, саме тому правоохоронні органи та рятувальники забезпечать там постійне чергування. У кожному районі міста також визначені локації, де очікується масове скупчення людей. Ці локації знаходяться під посиленим контролем рятувальних служб міста", – зазначив Ткачук.

Загалом для забезпечення безпеки під час новорічних свят Головне управління ДСНС України у м. Києві залучає майже 400 осіб особового складу, 92 одиниці техніки та 260 осіб, а також 65 одиниць техніки у резерві. Також на посиленому чергуванні перебувають рятувальники КАРС «Київська служба порятунку».

"Напередодні новорічних свят хочеться нагадати мешканцям і гостям столиці, що наша безпека значною мірою залежить від нас самих. У святкові дні потрібно бути максимально обережними, адже поруч з нами знаходиться велика кількість людей. Наголошую на тому, що у столиці заборонено використовувати піротехнічні вироби, це дуже небезпечно і може закінчитися трагічно. Потрібно бути свідомими і думати не тільки про себе, а й про оточуючих", – наголосив начальник Управління з питань цивільного захисту.

Нагадаємо: з 29 грудня до 1 січня цілодобово працюватиме оперативний міський штаб з питання забезпечення життєдіяльності м. Києва. Штаб функціонує на базі КП «Центр організації дорожнього руху». У святкові дні також проводитимуть моніторинг техногенної та пожежної безпеки на об’єктах масового скупчення людей та оперативно реагуватиме в разі погіршення погодних умов.

Фото: prm.ua