Рятувальників перевели на посилений "новорічний" режим

Органи управління та формування ДСНС у період святкувань переведені на посилений режим несення служби.

Про це інформує пресслужба МВС.

"У період новорічних та різдвяних свят рятувальники у посиленому режимі забезпечуватимуть захист населення та території держави від надзвичайних ситуацій і пожеж", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у період з 28 грудня по 2 січня та з 4 до 8 січня 2020 року органи управління та формування ДСНС переведені на посилений режим несення служби.

Як уточнюється, щоб перевірити готовність особового складу апарату ДСНС до дій за призначенням, 27 грудня під керівництвом заступника директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Геннадія Герасимчука відбулося оповіщення та збір Штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій, в ході якого було перевірено документацію робочих груп Штабу і готовність працівників апарату ДСНС до виїзду по тривозі та виконання завдань на місці події у зимовий період.

Окрім цього, у ході заняття було проведено розгортання спецавтомобіля мобільної оперативної групи та пересувного пункту управління ДСНС, налагоджено зв'язок зі Штабом з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при Державному агентстві автомобільних доріг України.

У період новорічних свят в системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебуватиме близько 7 тис. осіб особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.

У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС до понад 13 тис. осіб і 3 тис. 700 одиниць техніки.