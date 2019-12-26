В Одесі вручили почесні знаки водолазам, які рятували екіпаж танкера Delfi

У четвер, 26 грудня, в Одеській міськраді відбулася церемонія вручення нагород трьом водолазам комунальної установи «Рятувально-водолазна служба», які відзначились під час рятувальної операції екіпажу танкера Delfi.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під час аварії судна на допомогу екіпажу прийшли рятувальники - водолази та інші співробітники комунальної установи. В умовах сильного шторму, коли була небезпека для життя, їм вдалося врятувати екіпаж танкера. Ми вдячні за це Ігорю Ічанському, Сергію Мітяєву та Олександру Дмитрієву", - зазначив на церемонії мер Одеси Геннадій Труханов.

Варто зазначити, що водолазам довелося застосувати альпіністське спорядження при порятунку моряків перекинутого на борт танкера.

Рятувальникам були вручені почесні знаки «За заслуги перед містом» та наручні годинники.

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Як повідомлялося, штормові хвилі зірвали з якоря судно Delfi в ніч на 22 листопада в акваторії порту "Південний". Поряд з узбережжям Одеси танкер, на борту якого був екіпаж у складі трьох моряків, ліг на мілину. У пообідню пору 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпусу танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

22 листопада в.о. голова Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов опублікував перші результати обстежень моря в районі місця аварії - вміст нафтопродуктів у морській воді перевищив гранично допустиму норму в 53 рази. 23 листопада цю норму було перевищено в 157 разів, а через два дні концентрація нафтопродуктів знизилась, перевищуючи норму в 19 разів.

За фактом аварії судна співробітники ГУ НП в Одеській області розслідують кримінальне провадження за ознаками ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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23 грудня фахівці Інституту колоїдної хімії та хімії води Національної академії наук України взяли три проби води поблизу судна і здійснять експертизу наслідків розливу нафтопродуктів в акваторії Одеського морського порту. Результати досліджень взятих проб морської води, в тому числі на вміст нафтопродуктів, обіцяють оприлюднити у січні 2020 року.

За даними очільника ОДА, власником танкера є FRIO FONDO LP CORNER CHAMBERS, зареєстрований у Бірмінгемі (Великобританія), а його представником в Одесі - капітан судна Анатолій Слинько.

Фото: thebabel.com.ua