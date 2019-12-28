У січні кияни заплатять за тепло на 22-23% менше - Кличко

У січні кияни отримають платіжки із меншими рахунками на оплату за тепло - приблизно на 22-23 відсотки.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання колегії Київської міської державної адміністрації, повідомляє пресслужба мера.

"Хочу нагадати, що в 2018 році місто повернуло теплоенергетичний комплекс з довгострокової оренди комерційною структурою. І сьогодні пріоритет муніципальної теплопостачальної компанії - не прибутки, а модернізація застарілої системи та якісний сервіс для киян. Тому ми повинні скористатися зниженням ціни на газ і зменшити вартість опалення та гарячої води. В січні кияни отримають платіжки із меншими приблизно на 22-23 відсотки рахунками оплати за тепло", - зазначив Кличко.

Він також сказав, що місто робить все можливе, аби здійснити модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці.

Кличко також нагадав, що вже більше ніж півтисячі київських будинків, що скористалися міськими програмами з енергозбереження, сплачують за комунальні послуги набагато менше.

"Ми декілька років тому розпочали програму 70/30. І ця програма користується великим попитом у киян. Люди в будинках, які приєдналися до програми, платять в два рази менше за тепло. Так, ціна опалення за листопад в термомодернізованих оселях була в середньому вдвічі менша, ніж тариф. Мешканці таких будинків фактично не залежать від ціни на газ і регулюють розмір платежів самостійно", - розповів мер столиці.

Він також наголосив на необхідності модернізації обладнання, що може автоматично регулювати подачу теплоносіїв, в залежності від температури повітря за вікном.