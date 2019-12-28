На Харківщині тарифи на тепло та гарячу воду знизять на 12-20% - ОДА

На Харківщині у містах обласного підпорядкування (Харків, Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Люботин, Первомайський, Чугуїв) тарифи на тепло та гарячу воду знизять на 12-20%.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Харківської обласної державної адміністрації.

«Напередодні в селекторній нараді брали участь міські голови всіх міст обласного значення. Вони всі підтвердили намір знизити тарифи», - сказали в ОДА.

Так, у Чугуєві рахунок за тепло для 1-кімнатної квартири зменшиться на 260 грн, для 2-кімнатної – на 365 грн, для 3-кімнатної – на 500 грн.

В Ізюмі, за даними отриманими ОДА, тарифи знизять на 12-18%, у Первомайському – на 20%, у Лозовій – на 20%. У Куп’янську та Люботині ще проводять розрахунки.

Під час наради з мерами міст обласного підпорядкування голова Харківської ОДА Олексій Кучер запевнив, що сприятиме вирішенню проблемних питань, які можуть виникнути у теплопостачальних підприємств з НАК «Нафтогаз України» у зв’язку зі зменшенням тарифів для населення.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові платіжка для 1-кімнатної квартири (в середньому) зменшиться на 300 грн на тепло і на 115 грн на гарячу воду; для 2-кімнатних квартир - 428 грн на тепло і 172 грн на гарячу воду; для 3-кімнатних квартир - 592 грн на опалення і 230 грн на гарячу воду.