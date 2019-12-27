У Бердичеві тариф на тепло знизиться на 22%

У січні жителі Бердичева на Житомирщині заплатять за централізоване теплопостачання на 22% менше.

Про це повідомляє Бердичівська міська рада.

«КП «Бердичівтеплоенерго» здійснило перерахунок вартості послуг: у січні населення отримає платіжки за грудень з урахуванням зниження тарифу на 22%», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставою для коригування вартості послуг із теплопостачання стала постанова Кабінету міністрів №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».

Як повідомляв Укрінформ, раніше Житомирський міський голова Сергій Сухомлин анонсував зниження тарифів на тепло в обласному центрі на 5%.