У столиці працює майже 100 законних ялинкових ярмарків - адреси

За інформацією Київської міської держадміністрації, у столиці працює 97 законних ялинкових ярмарків, а з 2 січня вже діятимуть майданчики для збору новорічних ялинок.

Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів.

"У Києві до 31 грудня функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас. Адреси цих ярмарків у районах столиці можна переглянути тут" , - йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві зауважили, що ялинки, які реалізують державні лісогосподарські підприємства, маркуються спеціальними самоклейними етикетками чи пластмасовими бирками-стяжками з індивідуальним номером.

За номером можна легко перевірити легальність ялинки, яку ви плануєте придбати, на сайті або в додатку на телефоні yalynka.info.

Наявність такої ялинки в системі електронного обліку деревини свідчить про те, що вона була заготовлена на спеціальних новорічних плантаціях без шкоди для лісу та навколишнього середовища. Деталі про це тут.

За інформацією КО "Київзеленбуд", вже із 2 січня 2020 року діятиме 15 пунктів прийому новорічних дерев після свят у кожному районі Києва. На території районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств уже підготовлені спеціальні місця для збору новорічних ялинок, які будуть подрібнені на тріску для подальшого використання у виробничих потребах.

Зокрема, отриману тріску планується використовувати для того, щоб мульчувати ґрунт (вкривати для захисту від пересихання) у лунках вічнозелених рослин, що ростуть у зелених господарствах та на території міста. Київзеленбуд закликає киян не викидати ялинку на смітник, а знайти час і привезти своє новорічне дерево на утилізацію до одного з пунктів прийому, що розташований у кожному районі міста.