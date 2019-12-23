Міс Ялинка-2019: обираємо найкращу зелену красуню країни

Хто на світі за всіх миліша, зеленіша і пишніша? Укрінформ взяв на себе почесну місію: дізнатися, яка ялинка в Україні заслуговує на звання найгарнішої. І допоможете нам у цьому ви, наші читачі.

Третій рік поспіль ми оголошуємо конкурс краси серед зелених красунь і оцінюємо зріст, пишні форми, оздоблення. У нас немає дефіле в купальниках, зате є вихід у вечірніх вбраннях, тобто в повній ілюмінації.

Ось наші претендентки, усі вони представниці областей України. Честь Донецької та Луганської областей відстоюють міста, які тимчасово є адміністративними центрами.

І ще одне важливе оголошення – якщо ялинка у вашому місті вразила вас своєю красою, але не вписується в наші умови «за пропискою», не сумуйте. У неї також є шанс заявити про себе, але вже поза конкурсом. Ми не хочемо оминути жодну красуню, тож якщо ви вважаєте, що ваша ялинка гідна всеукраїнської уваги, надсилайте її фото на нашу пошту wphoto.ukrinform@gmail.com. Ми оберемо кращу, на наш скромний смак, і вшануємо її званням Найкраща ялинка країни за версією редакції. Обіцяємо не підсужувати!