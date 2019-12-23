На столичному залізничному вокзалі шукають вибухівку

У Києві тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Щойно надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться у повідомлені.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Укрзалізниця просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Фото з сайту 7sky.kiev.ua