Вісім років з конфіскацією: уряд пропонує посилити покарання для псевдомінерів

Кабінет міністрів України ініціює посилення відповідальності за свідомо неправдиве повідомлення про замінування.

Відповідний проєкт закону погоджено на засіданні, повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що йдеться про неправдиві повідомлення про замінування будівель, лікарень, закладів освіти та інших суспільно важливих об'єктів, виведення з ладу яких може заподіяти майнову шкоду та становити загрозу для життя і здоров'я людей.

"Законопроєктом посилюється відповідальність за такий вид злочину. Зокрема, передбачено обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна", - йдеться у повідомленні.

Крім того, посилюється відповідальність за неправдиві повідолмлення про замінування критично важливих об'єктів інфраструктури – передбачено позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна

"Рішення уряду є важливим, бо кількість завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності за останній час набула загрозливого масштабу. Згідно з відомостями Національної поліції України лише за п’ять місяців 2019 року слідчими розпочато досудове розслідування близько 600 таких кримінальних правопорушень, що майже дорівнює показникам, зареєстрованим упродовж усього 2018 року", - наголошують в КМУ.