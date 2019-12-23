Кличко показав, як змінився Київ за 2019 рік

Мер підбив підсумки роботи за рік

"Наприкінці року всі ми традиційно підбиваємо підсумки. З якими підсумками столиця завершує 2019-й рік? Ми ремонтували дороги та шляхопроводи, будували та реконструювали школи і дитсадки, оновлювали спортивну інфраструктуру, створювали нові туристичні локації та об’єкти", - написав Кличко.

Крім того, Кличко повідомив, що у 2019 році у столиці відремонтували 16 мостів і шляхопроводів; оновили 830 прибудинкових територій та проїздів, 130 км найбільш аварійних ділянок тепломереж; відремонтували 50 відділень у медичних закладах і закупили найсучасніше обладнання; відремонтували 75 парків та скверів; створили 1865 місць у дитсадках.