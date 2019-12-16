Центр Києва у вівторок частково перекриють через масові акції

У зв'язку з запланованими 17 грудня масовими акціями у центрі Києва буде частко обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції у Facebook.

"Завтра, 17 грудня, у центральній частині Києва заплановане проведення декількох масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори запланували використання у заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання.

"Тож аби забезпечити безпеку та комфорт мешканців та гостей столиці, на деяких ділянках столичних автошляхів буде обмежено в’їзд великогабаритного вантажного та спеціального транспорту", - наголосили правоохоронці.

У поліції закликали з розумінням поставитись до тимчасових обмежень, а також за можливості утриматися від поїздок центральною частиною Києва власним автотранспортом, аби уникнути ускладнень дорожнього руху.