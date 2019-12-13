У Києві через ремонт тимчасово скасують швидкісний трамвай

У Києві 14 та 15 грудня рух трамвая №1 призупинять, а рух трамваїв №3 - змінять.

Як повідомили у «Київпастранс», продовжують реконструкцію лінії від ст. «Вул. Генерала Потапова» до ст. «Вул. Зодчих».

Зазначається, що на цей час можна користуватися автобусами № 2Т від Михайлівської Борщагівки до ст. «Ромена Роллана» та трамваями № 3 від ст. «Ромена Роллана» до ст. «Старовокзальна».

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У "Київпастрансі" звертають увагу на те, що 14 грудня (субота): ст. «Політехнічна» буде закрита на вхід/вихід для пасажирів;15 грудня (неділя): ст. «Польова» буде закрита на вхід/вихід для пасажирів.

Фото: Київпастранс