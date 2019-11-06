Кличко назвав строки запуску метро на Виноградар

Влада Києва поставила перед собою завдання протягом 2 років ввести в експлуатацію дві нові станції метро на Виноградар - «Мостицьку» та «Проспект Правди».

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко, вітаючи колектив метрополітену з 59-ю річницею заснування підприємства, повідомляє пресслужба мера.

«Я був там вчора і перевіряв, як триває будівництво. Столичний метрополітен повинен і далі розвиватися, повинні будуватися нові станції. І метро на Виноградар очікують багато киян, які мешкають на житловому масиві», - підкреслив Кличко.

Він також нагадав, що цього року завершився капітальний ремонт станції «Святошин», яка тепер має зручні входи та ліфти для пасажирів з інвалідністю і пасажирів з дітьми. "І ми будемо продовжувати реконструкцію інших, найстаріших, станцій столичного метро. Бо вони мають виглядати сучасно, гарно і бути зручними", - наголосив мер.

За його словами, щодня підземка перевозить 1,5 млн пасажирів. "Наше з вами завдання зробити так, щоб кожна поїздка для кожного пасажира була комфортною і швидкою", - зауважив Кличко, нагадавши про рішення Київради, яка схвалила придбання до 50 нових вагонів метрополітену.

Кличко подякував колективу підприємства за сумлінну працю та відданість професії і вручив подяки міського голови найкращим працівникам столичної підземки.

Як відомо, 6 листопада 1960 року відбувся запуск перших п’яти станцій київського метро: «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна» та «Дніпро». Сьогодні в 17 структурних підрозділах столичного метрополітену працює майже 8 тисяч фахівців. 68% спеціалістів працюють у шкідливих та особливо шкідливих умовах, 10 % – постійно вночі.

Київський метрополітен має 52 станції, зокрема найглибшу у світі - «Арсенальну», що розташована на глибині 105,5 метра. Щодня в підземці пасажирів перевозять 130 поїздів (822 вагони).

За останніх чотири роки модернізовано 135 вагонів метро та реконструйовано станції «Лівобережна» і «Святошин».

Як повідомляв Укрінформ, Київська міська рада затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування комунальних підприємств "Київський метрополітен" та "Київпастранс". Відповідно до рішення Київради, планується придбати для Київського метрополітену 50 нових вагонів метро на загальну суму до 50 мільйонів євро, а також 40 трамвайних вагонів для "Київпастрансу" на суму 70 млн євро.