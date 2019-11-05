Проблем з фінансуванням метро на Виноградар немає — Кличко

Будівництво двох нових станції метро на Виноградар - “Мостицької” та “Проспекту Правди” триває за графіком. Проблем з фінансуванням об'єктів немає.

На цьому наголосив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції на будівництво станції “Мостицька”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні ми проводимо нараду на майбутньому місці станції метро “Мостицька” - лінія метро на Виноградар. Роботи йдуть інтенсивно. Хочу наголосити, що будівництво метро для нас є пріоритетом. Знаємо, що цієї гілки метро чекають жителі Виноградаря”, - сказав Кличко.

Він наголосив, що місто виконує свої зобов'язання перед підрядником і надало понад 2 мільярди гривень на виконання робіт та придбання обладнання.

Віталій Кличко перевірив, як триває будівництво метро на Виноградар / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

“Що стосується зобов'язань міста Києва, то ми їх виконуємо в повному обсязі. Понад 2 мільярди гривень передоплати підряднику здійснено, зараз ми контролюємо, щоб всі кошти ефективно використовувались, а роботи продовжувались без зривів”, - наголосив Кличко.

Мер повідомив, що на об'єкті вже зроблені підпірні стінки на глибину 25 метрів.

Як зазначив генеральний директор “Київметробуду” Василь Кобіль, дві нові станції будуть відкриті до кінця 2021 року.

“Станція метро буде відкрита вчасно, згідно з графіком виконання робіт. Ми інтенсивно працюємо із замовником. Сьогодні ми вирішили багато питань, які стосувалися перенесення інженерних мереж”, - розповів Кобіль.

Він повідомив, що наразі продовжується облаштування будівельних майданчиків та спорудження огороджуючої конструкції методом «стіна в ґрунті» на майданчиках для будівництва вентиляційних вузлів станції "Мостицька".

“До весни плануємо змонтувати щит для проходки підземним способом. Це великий механізм, який іде під землею. Крім цього, ми перенесемо всі можливі інженерні мережі і повним ходом піде відкритий спосіб, тобто на цій розв'язці будемо будувати станційний комплекс, вже безпосередньо буде котлован. Ми плануємо через пів року починати монолітні роботи безпосередньо самих тунелів”, - розповів він.

Як повідомлялось, будівництво метро на Виноградар планують завершити до 2021 року. Це передбачено договором, який уклали Київський метрополітен та переможець тендеру на Prozorro ПАТ “Київметробуд” щодо продовження Сирецько-Печерської гілки.

Відповідно до документа, роботи триватимуть до 2021 року, а їх бюджет становить 5 млрд 993 млн грн.

У рамках першої черги робіт на ділянці у майже 4 кілометри передбачається спорудження двох станцій - “Мостицька” та “Проспект Правди” - і відгалуження у бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.