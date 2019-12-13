Питання "Укрбуду" вирішили. Президент сказав, хто завершить недобудови

Недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд", гроші в яку вклали 13 тисяч людей, завершить "Київміськбуд".

Про це заявив Президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми знаємо це питання. Хочемо заспокоїти зараз усіх постраждалих інвесторів. Усі команди працювали разом: і Офіс Президента, і правоохоронні органи, щоб вирішити це питання. На сьогодні на вечір воно вирішене. Всю цю нерухомість буде добудовано, на себе зобов’язання взяв "Київміськбуд", - прокоментував глава держави ситуацію з "Укрбудом".

Як повідомлялося, на початку грудня цього року ТОВ "Укрбуд Девелопмент", яка входить до складу Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" і займається її проєктами, заморозило будівництво на всіх своїх 26 об’єктах. Згідно з підрахунками генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди, близько 13 тисяч осіб придбали житло в недобудованих будинках. Майборода звинуватив колишнього власника "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитися в проблемах, які виникли у компанії.

Микитась, який ще у вересні цього року підтвердив інформацію про продаж "Укрбуд Девелопмент", у грудні заявив про те, що компанія все ще належить йому, а документи про зміну власників були підроблені.

5 грудня 2019 року інвестори Укрбуду зібрались під Офісом Президента України та звернулися до Президента Володимира Зеленського з проханням вирішити питання добудови на всіх заморожених об’єктах компанії.

Фото: Укрбуд