У Києві мотоцикліст на смерть збив пішохода

У столиці водій мотоцикла збив пішохода, від отриманих травм чоловік помер.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

"Ввечері до поліції надійшла інформація про ДТП у Дарницькому районі Києва. Свідки повідомили, що на вулиці Ревуцького мотоцикліст збив пішохода", - йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські встановили, що 81-річний киянин перетинав проїжджу частину вулиці (шість смуг) у забороненому місці, і на нього раптово скоїв наїзд водій мотоцикла Yamaha.

Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці, а мотоцикліста, 38-річного жителя Чернігівщини, з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Обставини ДТП з'ясовуються.

Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у місті Києві інформація за цим фактом внесена до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.