Смертельна ДТП у Харкові: Дронов почав погашати витрати виконавчої служби

Перша грошова сума - 500 грн надійшла на депозитний рахунок виконавчої служби від засудженого Геннадія Дронова, одного з фігурантів резонансної справи про смертельне ДТП в Харкові 18 жовтня 2017 року з шістьма загиблими і шістьма потерпілими.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

"Виконавча служба отримала перші 500 грн від винного в резонансному ДТП в центрі Харкова Геннадія Дронова. Гроші підуть на погашення витрат виконавчої служби", - зазначила Матвєєва.

За її словами, перерахувань коштів на адресу потерпілих і постраждалих від винуватців ДТП ще не було.

"І це попри те, що по суду і Геннадій Дронов, і фігурант цієї справи Олена Зайцева мають виплатити за сукупними позовами всіх потерпілих і постраждалих як компенсацію моральної і фізичної шкоди понад 3 млн грн кожен". - пояснила адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня адвокат потерпілих Лариса Матвєєва домоглася в Ленінському райсуді Харкова відкриття слідства щодо фахівців-наркологів, які не встановили стан Олени Зайцевої в момент ДТП.

20 травня за клопотанням захисту Геннадія Дронова поновлено слідство проти експертів Харківського НДІ імені Бокаріуса, що визначили швидкість руху автомобіля Lexus Зайцевої понад 80 км/год, хоча експерти з Дніпра встановили її в 106 км/год.

26 лютого 2019 року Київська райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10 років позбавлення волі кожного.

28 серпня Дронова етапували до Крюківської колонії №29 в Полтавській області.

2 вересня Олену Зайцеву етапували в Покровський виправний центр №79 в Дніпропетровській області - установа відкритого типу для жінок, засуджених до обмеження волі.

18 жовтня 2017 року центрі Харкова зіткнулися два позашляховика. За версією слідства, Lexus, яким керувала 20-річна Олена Зайцева, виїхав на перехрестя на червоне світло. Після зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg під керуванням 46-річного Геннадія Дронова, Lexus викинуло на тротуар. У результаті аварії 5 пішоходів загинули на місці, шоста померла в лікарні, ще 6 осіб травмовано.