У Києві вночі 11 та 12 грудня чотири тролейбуси змінять рух

У Києві в ніч проти 11 грудня буде змінено маршрути тролейбусів №30, 30К, а 11-12 грудня зміниться рух нічних тролейбусних маршрутів №№ 93Н, 94Н.

Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Зазначається, що рух тролейбусних маршрутів №№ 93Н, 94Н буде змінено через ремонт контактної мережі тролейбуса на бульварі Т. Шевченка.

З 00:20 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано: маршрут № 93Н – «Вул. Чорнобильська – залізничний вокзал «Південний»; маршрут № 94Н – «Просп. Леся Курбаса – залізничний вокзал «Південний».

Як повідомляють у Київпастранс, рух тролейбусів №30, 30К зміниться через ремонт контактної мережі на просп. Степана Бандери.

Зазначається, що останні відправлення тролейбусів № 30 за власним маршрутом: від вул. Кадетський Гай: 22:00, 22:20; від ст. м. «Почайна» у напрямку вул. Милославської: 22:49, 23:09; від вул. Милославської: 23:20, 23:40.

Останні відправлення тролейбусів № 30К за власним маршрутом: від вул. Дегтярівської: 23:18, 23:38; від вул. Милославської: 22:50, 23:05.