Столиця за останні роки закупила майже 300 тролейбусів, трамваїв та автобусів
Укрінформ
Київ за останні кілька років закупив 121 новий тролейбус, 63 сучасних трамваї, 100 автобусів.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час звіту про роботу столичної влади у 2019 році, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За останні кілька років Київ закупив 121 новий тролейбус, 63 сучасних трамваї та 100 автобусів", - сказав Кличко.
Також, за його словами, модернізовано 135 вагонів метро.
Кличко нагадав, що у столиці триває будівництво нових станцій метро на Виноградар і в кінці 2021 року планують відкрити дві нові станції метро - Мостицька та Проспект Правди.