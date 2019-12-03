Нові школи та дитсадки: Кличко розповів, що побудували за останні роки

У Києві за останні кілька років побудовано або повністю реконструйовано 8 шкіл та 26 дитячих садків.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час звіту про роботу столичної влади в 2019 році, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За кілька років ми побудували або повністю реконструювали у столиці 8 шкіл та 27 дитсадків", - сказав Кличко.

За його словами, у столиці за п’ять років створено понад 15 тисяч місць у дитячих садках. Також в дитсадках скорочено чергу до 2,4 тисяч місць, додав Кличко.

Також мер підкреслив, що за 5 років фінансування освітньої сфери зросло у 3,5 раза - до 18,6 млрд у 2019 році.