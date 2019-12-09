Київські дорожники "реанімують" старі машини для прибирання снігу

Комунальна корпорація «Київавтодор» реанімує стару техніку, яка роками не працювала.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

«Ще кілька років тому в кожному районі була техніка, яка простоювала «під парканом». Ці спецмашини ми обстежили, почали капітальний ремонт – і тепер ця техніка працює», – повідомив генеральний директор корпорації Олександр Густєлєв.

За його словами, у Печерському ШЕУ реанімували лаповий снігонавантажувач 1988 року випуску. Густєлєв зазначив, щоб повернути машину до роботи, капітально відремонтували двигун, оновили механізм навантаження снігу, провели антикорозійні роботи, зварювання і фарбування.

Також генеральний директор "Київавтодор" розповів, що у ШЕУ Печерського району відновили роботу КАМАЗу 1993 року випуску. У машині провели зварювання кузова, обробили метал антикорозійними засобами, пофарбували, замінили шини. Також було оновлено роторний снігоочищувач Mercedes-Benz Unimog 1991 року випуску.

Крім того, відновили надзвичайно важливу машину – гідромонітор на базі КАМАЗ 53213. Цю спецтехніку використовуємо для прочистки мережі зливостоків.

Зазначається, що фахівці ШЕУ Деснянського району повернули друге життя грейдеру ДЗ-143. У ній відремонтували ходову із заміною підшипників і втулок, оновили гальмівну систему, відремонтували зчеплення, встановивши нові манжети підсилювачі, виконали оновлення гідроциліндрів середнього відвала і повороту, пофарбували автомобіль.