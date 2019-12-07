На столичній Деміївці підірвали авто

У Києві на вулиці Деміївській біля автомобіля спрацював вибуховий пристрій, потерпілих немає.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікацій поліції Києва.

«На лінію 102 надійшла інформація, що по вулиці Деміївській пролунав вибух. На місце виїхали представники профільних служб та вибухотехніки. Було встановлено, що після паркування автомобіля біля його задньої частини вибухнув невстановлений саморобний пристрій», - поінформували у пресслужбі.

Як зазначається, вибухом пошкоджено заднє колесо і нижню частину бампера.

За даними правоохоронців, потерпілих унаслідок інциденту немає. При цьому в поліції не уточнили, кому саме належить автомобіль.

Слідчим відділом Голосіївського управління відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.