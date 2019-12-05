Як отримати якісну комуналку: у Києві запускають інформкампанію

Столична влада розпочала інформкампанію, яка допоможе жителям розібратись у питанні законодавчих змін у сфері ЖКГ та законодавчих нововведень, що набувають чинності з травня 2020 року.

Про це під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Законодавчі зміни у сфері ЖКГ. Як ухвалювати спільні рішення у багатоквартирному будинку» повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

“Загалом найбільшою проблемою, на мій погляд, є слабке інформування людей та недостатня комунікація відносно того, що ми маємо, відносно прав та обов'язків споживачів, надавачів послуг, тих моментів, які пов'язані із захистом власних інтересів. Тому цим заходом ми розпочинаємо серію інформаційних зустрічей, які мають сприяти обізнаності киян щодо того, як будувати свій побут, зробити так, щоб отримувати житлово-комунальні послуги за оптимальною ціною. Адже люди хочуть отримувати зручний, комфортний сервіс, розуміти, за що вони платять, куди витрачаються їх кошти. Таким чином будується певна довіра, яка потім відображається на платіжній дисципліні”, - розповів Пантелеєв.

Водночас начальник управління розвитку ЖКІ Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра Радченко нагадала, що у 2015 році був ухвалений закон “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, у 2017 - закон “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та закон “Про житлово-комунальні послуги”, у 2018 році було внесено зміни до закону “Про відходи”.

За її словами, з травня 2020 року жителі багатоповерхівок мають обрати модель договірних відносин із виконавцями житлово-комунальних послуг.

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“Хочу нагадати, що з минулого року всі рішення в будинку ми повинні приймати на зборах. Закон “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” каже, що всі ми є співвласниками спільного майна і повинні відповідати за нього, нести витрати на це майно і приймати рішення щодо того, яка компанія буде нас обслуговувати, яка буде управляти. І з травня наступного року ми повинні обрати модель договірних відносин з комунальних послуг”, - зазначила вона.

Також КП "Центр публічної комунікації та інформації" за підтримки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва презентував інформаційні матеріали у рамках інформаційно-комунікаційної кампанії щодо особливостей здійснення права власності у багатоквартирних будинках.

“Ми весь час проводимо інформаційні кампанії. Двічі на рік об'їжджаємо всі 10 районів Києва, збираємо громаду і розповідаємо про законодавчі зміни, зустрічаємося з органами самоорганізації населення, проводимо щорічні форуми. Було створено “Школу обізнаного киянина”. Але немає загальнодержавної роз'яснювальної кампанії...Ці інформаційні матеріали ми будемо розповсюджувати. Вони знаходитимуться в Центрах комунального сервісу, в Центрах надання адміністративних послуг, у районних адміністраціях. Також на сайті “Школи обізнаного киянина” ці матеріали будуть розміщені для друкування”, - підкреслила Радченко.