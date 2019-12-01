В аеропорту «Бориспіль» з багажа пасажира вилучили гранату

Працівники служби безпеки аеропорту «Бориспіль» у пасажира в багажі виявили гранату.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Працівники служби безпеки аеропорту «Бориспіль» в одному з багажів на літак рейсу Київ - Хургада виявили предмет, схожий на гранату. Про небезпечну знахідку одразу повідомили до поліції", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» та фахівці-вибухотехніки. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 та запал до неї.

Також встановили, що власником багажа, в якому знаходився вибуховий пристрій, є 36-річний житель м.Донецька. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України і поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють шляхи походження та мету зберігання гранати.