Кличко звільнив свого заступника, який відмовлявся йти у відставку

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади свого заступника Дмитра Давтяна.

Відповідне розпорядження розміщено на сайті КМДА.

"Звільнити Давтяна Дмитра Олександровича з посади заступника голови Київської міської державної адміністрації 29 листопада 2019 року за власним бажанням", - йдеться у тексті документа.

Як повідомлялося, Київський міський голова Віталій Кличко представив керуючого партнера інноваційного центру-містечка UNIT.City і колишнього керівника експоцентру ВДНГ Максима Бахматова як свого нового радника.

Водночас Кличко подякував заступникам голови КМДА Олександру Спасибку і Дмитру Давтяну за роботу і попросив їх написати заяви на звільнення.

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У свою чергу, заступник голови КМДА Дмитро Давтян зазначив, що не писав заяву про звільнення з посади і не планує цього робити.

Віталій Кличко підписав розпорядження Київського міського голови №740 про призначення Дмитра Давтяна заступником голови Київської міської державної адміністрації з 27 вересня 2017 року.