До суду передали справи банди, що заволоділа нерухомістю у Києві на 18 мільйонів

Завершено досудове розслідування щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомості у Києві вартістю понад 18 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“До організованої групи входили: мешканець тимчасово непідконтрольної території Донеччини, який тривалий час проживає у столиці, кілька державних реєстраторів, нотаріуси, жителі столиці. Зловмисники відчужували права власності на нерухоме майно через внесення до державних баз даних недостовірних відомостей, оформлення фіктивних угод та довіреностей на підставних осіб, у тому числі мешканців тимчасово окупованого Донецька. Незаконно захоплене майно вони перепродували, а кошти розподіляли між собою. Унаслідок оборудок ділки заволоділи об`єктами столичної нерухомості, серед яких об`єкти державної та комунальної власності, торговельні та офісні площі, квартири”, - йдеться у повідомленні.

Наприкінці минулого року правоохоронці затримали у Києві організаторів нелегальної схеми. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів справи виявлено підроблені печатки, бланки довіреностей, договори, супровідну документацію, паспорти громадян України, що використовувались у протиправній діяльності, кошти від оборудок, вогнепальну зброю. Організатору та одному із виконавців було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Наразі дії зловмисників кваліфіковано ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

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За матеріалами СБУ Київська місцева прокуратура № 7 скерувала до суду обвинувальні акти щодо п`яти учасників групи.