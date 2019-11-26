Суд дав поплічнику терористів 8 років позбавлення волі

Сватівський районний суд в Луганській області визнав поплічника терористів винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Інформацію оприлюднила пресслужба прокуратури Луганської області.

"За матеріалами слідства, яке здійснювалося 3 управлінням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, з квітня 2015 року вказана особа несла службу в лавах "народної міліції ЛНР", а саме в "окремому батальйоні зв'язку", збирала та передавала інформацію щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил України", - ідеться в повідомленні пресслужби облпрокуратури.

Крім того, упродовж 2016-2019 років він забезпечував пропускний режим на окупаційному посту "Ізварине" у складі так званого "державного митного комітету" терористичної організації "ЛНР". А також здійснював контроль перевезень на тимчасово окупованих територіях Луганської області через закриті українські пункти пропуску.

Учасник терористичної організації "ЛНР" перебував у розшуку та був затриманий працівниками СБУ спільно з Державною прикордонною службою України у вересні 2019 року.

Оскільки обвинувачений сприяв слідству та викривав інших співучасників, з урахуванням позиції прокурора у кримінальному провадженні суд призначив останньому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.