Суд розгляне знесення незаконних поверхів “будинка-монстра” на Подолі

Господарський суд міста Києва 27 листопада вчергове розгляне справу щодо знесення незаконно надбудованих поверхів «будинку-монстру» на Подолі на вулиці Нижній Вал, 27-29.

Про це під час брифінгу розповів радник Київського міського голови, член Комісії з перевірки інформації щодо об’єктів будівництва, які викликають суспільний резонанс на території міста Києва Володимир Бондаренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми сподіваємося, що завтра Господарський суд міста Києва все ж таки перейде в стадію судових дебатів, і відповідно невдовзі буде отримано судове рішення. Ми переконані, що дане рішення буде на користь територіальної громади міста Києва, оскільки станом на сьогодні з 2017 року, коли цей висновок судової експертизи був підготовлений, і вже два роки у нас не існує сумнівів про те, що будівництво відбувалося з порушенням, це підтверджено експертами, і що технічно надбудовані поверхи можна демонтувати”, - сказав Бондаренко.

Як зазначила депутатка Київрада, член Постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування Ольга Балицька, за висновками Київського науково-дослідного інституту судових експертиз будинок за адресою Нижній Вал, 27-29 був зведений незаконно і підлягає знесенню.

“Про цю будівлю на Подолі, яка називається “будинок-монстр” і заходиться на вулиці Нижній Вал, знають усі кияни і гості столиці і, на жаль, вона не є окрасою Києва... Ця будівля — про кричущі порушення законодавства. Щодо цієї будівлі є порушення пам'ятко-охоронного законодавства, земельного, містобудівного законодавства. Земельна ділянка, на якій вона розташована, довгий час стояла не забудована, забудовувати її не можна було взагалі. Там знаходяться інженерні мережі стратегічного значення, лінії метрополітену міського залягання, два міські колектори, кабельна мережа високої напруги, газовід, тепломережа. Якщо цю будівлю заселити просто зараз, заїдуть всі люди, які там потенційно можуть жити та завезуть меблі, вона просто впаде в метрополітен”, - зауважила Балицька.

За її словами, наразі справа щодо будинку-монстра, щодо знесення надлишково збудованих поверхів, знаходиться у суді і 27 листопада о 10.00 у Господарському суді міста Києва відбудеться розгляд цієї справи.

“На сьогодні питання, яке поставлено у суді — це взагалі законність будівництва цієї будівлі і можливість демонтажу надлишково збудованих поверхів. Було проведено експертизу, було чітко встановлено, що висотність будівлі може бути 4 поверхи — це допустима висотність відповідно до експертного висновку. Решта поверхів мають бути демонтовані, і вони можуть бути демонтовані. Відповідно до чинного законодавства демонтаж незаконних поверхів має здійснюватися за рахунок забудовника, який власне здійснив правопорушення”, - сказала вона.

Як зазначила віцепрезидент Національної спілки архітекторів України Олена Олійник, дозвіл забудовнику на будівництво було надано на 4 поверхи, проте наразі будинок виходить за межі існуючої забудови щонайменше на 6-8 поверхів.

“Було виявлено, що ця ділянка розташовується в щонайменше чотирьох чи п'яти охоронних зонах — це є центральний історичний ареал, це є територія пам'ятки ландшафту і історії, це є пам'ятка археології, охоронна зона містобудівної пам'ятки державного історико-культурного заповідника “Стародавній Київ”. Більше того, ця ділянка безпосередньо примикає до охоронних зон 17-ти пам'яток архітектури або історії, окремих будинків, які знаходяться на Костянтинівській, Межигірській, Ярославській та інших вулицях”, - розповіла Олійник.

За її словами, сучасний стан ведення будівельних робіт дозволяє без жодних перешкод демонтувати до 8 поверхів будинку з монолітним залізобетонним каркасом.

“Проведений нами експертний аналіз стверджує, що в зведених конструкціях нижніх поверхів не відбудеться жодних негативних змін після зняття навантаження...Процес демонтажу триватиме кілька днів, на цей час можливо перекрити дорогу та відвести рух. Ми готові безкоштовно розробити проєкт демонтажу конструкції”, - зауважила вона.

Нагадаємо, що справа розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду м. Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які забудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проєктної документації за рахунок відповідача.

Окрім того, наразі на розгляді касаційна скарга Державної архітектурно-будівельної інспекції України на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 27.12.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 24.04.2019 щодо скасування «Пателі Лізінг» дозволу на виконання будівельних робіт.