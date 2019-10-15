Гончарук дорікнув Кличку “шпаківнею” на Майдані

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук обговорив із мером Києва Віталієм Кличком та в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександром Строкачем подальшу стратегію боротьби з незаконними забудовами у столиці.

Як зазначив глава уряду на своїй сторінці у Facebook, приводом для такої зустрічі стала інформація, яку надав радник мера Максим Бахматов, щодо випадку незаконної надбудови на даху одного з будинків у центрі Майдану Незалежності у Києві.

"Обговорили на нараді подальшу стратегію боротьби з незаконними забудовами. Плюс започаткуємо практику регулярних нарад зі звітуванням поточного стану справ", - зазначив Гончарук.

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За його словами, учасники зустрічі намагалися з’ясувати обставини, які заважають органам місцевого самоврядування виконувати свої повноваження. Обговорили, хто має нести відповідальність за ситуацію, яка склалася, а також те, які конкретні дії треба почати робити для розв'язання цієї проблеми.

"Якщо ми не готові зараз знести цю шпаківню на Майдані, то про яке комплексне вирішення проблеми недобудов по всій країні може йти мова? А за моїми оцінками, в Києві кілька сотень таких об’єктів, в масштабах України - до тисячі", - зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Шевченківське управління поліції Києва вже зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності. Йдеться про провадження за статтею 356 (самоправство) Кримінального кодексу України.