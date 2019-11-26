Під Києвом встановлюють систему зважування авто: водіїв попередили про обмеження руху
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України.
“Продовжуємо обладнання майданчиків системи WIM на під’їздах до Києва. Повідомляємо учасників дорожнього руху про встановлення з 26.11.2019 до 01.12.2019 обмежень в русі на ділянці автомобільної дороги Р-03 Північно-східний обхід м. Києва на ділянці від км 19+000 до км 20+500 (WIM 4), пов’язані з виконанням комплексу дорожніх робіт з підготовки дорожнього покриття для встановлення давачів Системи зважування в русі”, - йдеться у повідомленні.
Місця виконання робіт будуть обладнані тимчасовими засобами організації дорожнього руху у відповідності до вимог ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт».
Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня цього року в Україні запрацював пілотний проєкт із застосуванням систем зважування вантажних автомобілів у русі за допомогою системи Weigh in Motion (WiM). Перших два майданчики з такою системою встановлені на трасі Київ-Чоп. Загалом у рамках пілотного проєкту в Україні буде встановлено 6 таких майданчиків.