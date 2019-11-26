Під Києвом встановлюють систему зважування авто: водіїв попередили про обмеження руху

З 26 листопада по 1 грудня 2019 року на дорозі Р-03 Північно-східний обхід м. Києва на ділянці від км 19+000 до км 20+500 будуть встановлювати майданчики з системою зважування автомобілів у русі (Weigh in Motion, WIM). У зв’язку з чим буде обмежено рух автомобілів на зазначеній ділянці.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України.

“Продовжуємо обладнання майданчиків системи WIM на під’їздах до Києва. Повідомляємо учасників дорожнього руху про встановлення з 26.11.2019 до 01.12.2019 обмежень в русі на ділянці автомобільної дороги Р-03 Північно-східний обхід м. Києва на ділянці від км 19+000 до км 20+500 (WIM 4), пов’язані з виконанням комплексу дорожніх робіт з підготовки дорожнього покриття для встановлення давачів Системи зважування в русі”, - йдеться у повідомленні.

Місця виконання робіт будуть обладнані тимчасовими засобами організації дорожнього руху у відповідності до вимог ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт».

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня цього року в Україні запрацював пілотний проєкт із застосуванням систем зважування вантажних автомобілів у русі за допомогою системи Weigh in Motion (WiM). Перших два майданчики з такою системою встановлені на трасі Київ-Чоп. Загалом у рамках пілотного проєкту в Україні буде встановлено 6 таких майданчиків.