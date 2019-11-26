У МКМС кажуть, що не зацікавлене брати в державне управління Гостиний двір у Києві

Міністерство культури, молоді та спорту України не зацікавлене в тому, щоби брати в державне управління будівлю Гостиного двору в Києві.

Про це сказала заступник міністра культури, молоді та спорту України Ірина Подоляк під час брифінгу "Дорожня карта відновлення Гостиного двору у Києві", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми розуміємо, що місто Київ і кияни дійсно мають першочергове право вирішувати, як виглядатиме їхнє місто, які потреби буде задовольняти, який функціонал матиме ця будівля Гостиного двору. Безсумнівно, вони мають право на це впливати. І ми, як Міністерство культури, не зацікавлені в тому, щоб набирати на державне управління і державне регулювання всю нерухомість, яка є в Києві і яка є в Україні. ...Громада, яка має план розвитку свого міста, повинна впливати, повинна вирішувати і повинна інвестувати у такі простори, як Гостиний двір”, - сказала Подоляк.

Вона зазначила, що Мінкультури виступає за те, щоб КМДА опікувалося цим приміщенням. За її словами, так чи інакше це місце має статус пам’ятки місцевого значення.

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"І в принципі все те, що відбуватиметься з цією пам’яткою, є у силі, у владі, і в повноваженнях, і в добрих намірах КМДА, Київської міської ради і громади міста Києва", - наголосила Подоляк.

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко зазначив, що потрібно якнайшвидше структуровано та в публічній дискусії визначитися, які функції будуть у Гостиного двору та як він фінансуватиметься.

“І тоді фонд державного майна передасть його чи місту Києву чи Мінкультури. Також Києво-Могилянська академія висловлює бажання тут розробити якийсь освітній заклад. Але це треба робити швидше, бо вже з 2013 року будівля стоїть без даху та руйнується”, - сказав він.

Сенниченко наголосив, що будівля Гостинного двору у жодному разі не повинна бути приватизованою.

Як повідомлялося, 25 березня цього року Печерський районний суд Києва розглянув клопотання ГПУ про накладення арешту на будівлю Гостиного двору. У клопотанні було відмовлено.

У документі сказано, що ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів із дня її оголошення.

Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостиний двір регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.