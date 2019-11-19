На місці майбутнього Музею Революції гідності у Києві відкриють виставковий простір

Музей Революції гідності презентував програму заходів, присвячених 6-й річниці Євромайдану.

Про це йшлося на брифінгу в Києві у вівторок, 19 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найбільше заходів буде 21 листопада, які почнуться о 10:00 і закінчаться о 18:00 біля каплички на алеї Героїв Небесної сотні молитвою за Героями і покладанням квітів. Одна з наймасштабніших подій 21 листопада - це відкриття виставкового простору "Майдан. Меморіал. Музей" на місці, де має постати Музей Революції гідності”, - сказала керівник відділу розвитку та комунікацій Національного музею Революції гідності Катерина Зайцева.

За її словами, цей унікальний виставковий простір просто неба нагадає про події Помаранчевої революції та Революції гідності та розкаже, яким буде меморіал та музей. Тут будуть інтерактивні елементи для відвідувачів, карта про місця Революції гідності.

“О 17:00 відбудеться його офіційне відкриття. О 16:20 - престур для журналістів. Цей виставковий простір діятиме і як інформаційний, і як культурно-освітній. Впродовж року там відбуватимуться різноманітні події і зустрічі”, - повідомила Зайцева.

Вона додала, що впродовж дня в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану можна буде замовити екскурсії “Місцями Революції гідності”. На другому поверсі демонструватимуться архівні відеоматеріали про події 21 листопада 2013 року.

Вона також зазначила, що 21 листопада о 12:00 відбудеться відкриття мистецького проєкту українсько-американської художниці Олі Рондяк "Метемпсихоз". А о 14:00 в Колонній залі КМДА - проєкт "Київ незламний", що включає кіно, фото, музику за участі режисера Філа Стронґмена, фотографа Володимира Шуваєва та піаністки і художниці Влади Бучко.

Як розповіла Рондяк, "Метемпсихоз" - це спеціальний проєкт, його куратор - директор мистецького простору “Вайт Бокс” у Нью-Йорку. Він одночасно експонуватиметься тут (в Інформаційно-виставковому просторі Музею Майдану) і в Нью-Йорку (в мистецькому центрі “Вайт Бокс”). “11 січня завдяки комітету Українського конгресу Америки відбудеться пряма трансляція між Нью-Йорком і Києвом”, - повідомила художниця.

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“Назва "Метемпсихоз" “означає перенесення душі від однієї людини до іншої. Я вважаю, що ця трансформація відбувається між мною та моєю бабусею, яку я ніколи не знала. Це потрібно сприймати абстрактно, оскільки наші предки залишають повідомлення для нас, якщо ми готові слухати. Я сподіваюся, що на виставці ви відчуєте зв’язок із нашим корінням, які я намагаюся передати через свої скульптури-мотанки. Такі мотанки виготовлялися з тканини і передавалися матерями дочкам для здоров’я та щастя. Мої сучасні мотанки виготовлені з гіпсу і стали символом зцілення для України", - сказала Рондяк.

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Також зазначалося, що в ці дні відбуватимуться мандрівні проєкти і виставки. Так, проєкт “Майдан: простір творчості" сьогодні відкрився в Опішні - в Національному музеї-заповіднику українського гончарства. 21 листопада о 16:00 планується відкриття виставки "Шлях свободи. 5 років війни у плакатах Нікіти Тітова" у Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана.

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“Минулого року ця виставка була в Укрінформі, а після Чернігова помандрує іншими містами України. А у Львові, в Колегіумі Українського католицького університету, до 20 грудня діятиме виставка ще одного плакатиста Миколи Гончарова “(Не) замість зброї”, - сказала Зайцева.