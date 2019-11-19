На День Гідності та Свободи запланували ходу до Офісу Президента

У Києві на честь Дня Гідності та Свободи до органів місцевого самоврядування надійшло 2 заявки про проведення мирних акцій.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, інформує пресслужба МВС.

«Наразі в місті Києві до органів місцевого самоврядування надійшло дві заявки про проведення мирних акцій на Майдані Незалежності. Одна відбудеться 21 листопада. 22 листопада анонсована акція на Майдані Незалежності з подальшою ходою до Офісу Президента», - сказав Фацевич.

За його словами, під час проведення акцій передбачена участь максимальної кількості груп превентивної комунікації, груп документування, створення резервів з-поміж поліції особливого призначення та тактико-оперативного реагування Департаменту патрульної поліції; також буде розгорнуто роботу ситуаційного центру.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий наголосив, що 21 та 22 листопада в Києві та інших містах пройдуть масові акції, в яких візьме участь велика кількість людей, і правоохоронцям на місцях, в кожному місті, потрібно готуватися до проведення цих акцій заздалегідь.

«21 та 22 листопада в Києві та інших містах пройдуть масові акції, в яких візьме участь велика кількість людей. Органи системи МВС та зокрема поліція має величезний досвід забезпечення безпеки на масових заходах. Але кожен керівник на місцях, в кожному місті, має готуватися до проведення цих акцій заздалегідь та звернути окрему увагу на превентивну роботу, щоб уникнути будь-яких провокацій», - сказав Яровий.

Перший заступник міністра зауважив, що під час масових акцій 21 та 22 листопада будуть залучені всі підрозділи органів МВС, а також пройдуть консультації з організаторами масових акцій для налагодження взаємодії та належного забезпечення правопорядку.

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За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, поліція постійно проводить моніторинг оперативної обстановки у зв’язку із запланованими масовими акціями.

“Також окремо підкреслюю, що буде відбуватися обмін інформацією та координація між головними управліннями в областях і всіма службами. Головне завдання - недопущення можливих провокацій під час масових заходів», - підкреслив Клименко.

День Гідності і Свободи відзначається 21 листопада як день початку двох українських революцій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.