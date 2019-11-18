МКМС запустило комунікаційну кампанію до Дня Гідності та Свободи

Міністерство культури, молоді та спорту України запустило комунікаційну кампанію під гаслом "Вільні творити майбутнє” до Дня Гідності та Свободи.

Про це повідомляє пресслужба МКМС.

"Міністерство культури, молоді та спорту України запустило комунікаційну компанію під гаслом "Вільні творити майбутнє” до Дня Гідності та Свободи", - йдеться у повідомленні.

Кампанія складається з трьох відеороликів, запущених в ротацію на національних та місцевих телеканалах, а також тематичної бордової кампанії по всій території України.

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Відеоролики також можна переглянути на сторінці міністерства у Facebook і в Youtube.

Як повідомлялося, 19-22 листопада у Києві відбудуться пам’ятні заходи на державному та місцевому рівнях, зокрема презентація вуличного виставкового проєкту "100 років боротьби", презентація графічного роману “Правдива історія. Майдан” тощо.

День Гідності і Свободи відзначається 21 листопада як день початку двох українських революцій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.