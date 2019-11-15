МКМС пропонує блокувати сайти за системне поширення фейків

У Міністерстві культури, молоді та спорту України пропонують в судовому порядку блокувати інформаційні ресурси за системне розповсюдження дезінформації.

Про це в ході публічної дискусії на тему: “Свобода слова, захист журналістів та інформаційного простору України від дезінформації (маніпуляції та фейків)” в Укрінформі повідомив перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук.

"Спочатку ми мову ведемо виключно про певну дезінформацію, тобто не про весь сайт, а про певну інформацію. Якщо ж ми бачимо, що це систематична робота, яка спрямована на дезінформацію - в процедурі, яка визначена законом, буде в тому числі СБУ долучатись - ці питання вирішувати, щоб виключно в судовому порядку заборонити роботу того чи іншого сайту",- заявив він.

При цьому Максимчук наголосив, що це буде останнім заходом за умови наявності систематичності поширення дезінформації.

"Оціночні та критичні судження, сатира, недостовірна інформація про особу, яка не шкодить суспільним інтересам не може бути дезінформацією, за це нема кримінальної відповідальності", - підкреслив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук заявив про необхідність посилення відповідальності за розповсюдження дезінформації. Він пояснив, що у випадку одноразового поширення дезінформації йтиметься про адміністративну відповідальність. А за умисне, систематичне розповсюдження буде кримінальна відповідальність.