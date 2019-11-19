У мерії покажуть фільм про Революцію Гідності

У Колонній залі КМДА 21 листопада відбудеться відкритий показ фільму про Революцію Гідності «Київ незламний».

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"21 листопада о 14:00 у Колонній залі КМДА відбудуться урочистості до Дня Гідності та Свободи за участю представників київської влади, Міністерства культури, молоді та спорту України, Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, учасників подій листопада 2013 – лютого 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Глядачам презентують фільм про Революцію Гідності «Київ незламний» . Представить кінострічку її автор – британський панк-режисер Філ Стронґмен.

За інформацією Департаменту суспільних комунікацій, фільм присвячено подіям Майдану з листопада 2013-го до лютого 2014 року, митцям, які брали в них участь, і впливу революції на художників, фотографів, скульпторів, музикантів, кінооператорів та на Східну Європу загалом.

До створення стрічки, зокрема, долучилися митці з Києва, Дніпра та Харкова, а саме: піаністка й художниця Владислава Бучко, художник Роман Мінін та скульптор Сергій Шауліс. Фільм знято в стилі поєднання кліпу, інтерв’ю та репортажу. Трансляція триватиме із українськими субтитрами.

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Також о 13:00 відбудеться відкриття фотовиставки про події листопада 2013 – лютого 2014 року одного із героїв фільму «Київ незламний» Володимира Шуваєва.

День гідності і свободи відзначається 21 листопада як день початку двох українських революцій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.