Через футбол у роботі столичного метро можливі зміни

У зв’язку з проведенням на НСК “Олімпійський” у неділю, 24 листопада, футбольного матчу (початок о 17:00) між командами “Динамо” (Київ) та “Маріуполь” (Маріуполь) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

“Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.