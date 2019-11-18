У Києві молодики побили охоронця магазину, постраждалий у реанімації

Столична поліція затримала трьох осіб за побиття охоронця продовольчого магазину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції надійшло повідомлення від працівника продовольчого магазину про те, що за адресою вул. Ярославська компанія молодих людей побила охоронця, якого у важкому стані госпіталізували. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Наразі потерпілий знаходиться в реанімації. Лікарі оцінюють його стан як стабільно тяжкий.

У свою чергу, правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію й відео з камер спостереження.

Було встановлено, що чоловік знаходився на робочому місці, і до нього почала чіплятись компанія молодих людей напідпитку, серед яких була одна дівчина.

"Один з зловмисників вдарив охоронця по обличчю, після чого разом з двома своїми товаришами почав його бити доти, доки останній не впав на підлогу без свідомості", - додали у поліції.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили осіб, причетних до скоєння цього злочину. Ними виявились троє місцевих жителів, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

Фігуранти затримані в порядку статті 208 КПК України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Суд обрав цим особам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, як уточнили у відомстві, слідчим відділом Подільського управління поліції вирішується питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за цим фактом за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.