У Києві молодики побили охоронця магазину, постраждалий у реанімації
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"До поліції надійшло повідомлення від працівника продовольчого магазину про те, що за адресою вул. Ярославська компанія молодих людей побила охоронця, якого у важкому стані госпіталізували. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу", - йдеться у повідомленні.
Наразі потерпілий знаходиться в реанімації. Лікарі оцінюють його стан як стабільно тяжкий.
У свою чергу, правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію й відео з камер спостереження.
Було встановлено, що чоловік знаходився на робочому місці, і до нього почала чіплятись компанія молодих людей напідпитку, серед яких була одна дівчина.
"Один з зловмисників вдарив охоронця по обличчю, після чого разом з двома своїми товаришами почав його бити доти, доки останній не впав на підлогу без свідомості", - додали у поліції.
У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили осіб, причетних до скоєння цього злочину. Ними виявились троє місцевих жителів, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.
Фігуранти затримані в порядку статті 208 КПК України. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.
Суд обрав цим особам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Окрім того, як уточнили у відомстві, слідчим відділом Подільського управління поліції вирішується питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за цим фактом за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.