У Полтаві застрелили охоронця кафе, який зробив зауваження

У центрі Полтави охоронець кафе отримав кульове поранення у голову.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу речник Головного управління Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

«Подія сталася 6 серпня близько 23:00 біля кафе «Ботанік», що розташоване поряд з обласною прокуратурою, у центрі міста. Камера відеоспостереження зафіксувала, як чоловік стрункої статури середнього зросту у темному вбранні із сумкою через плече став біля кущів, які утворюють огорожу закладу харчування, аби справити малу нужду. Охоронець, котрий знаходився у вже зачиненому приміщенні, помітив це і став наближатися до незнайомця, роблячи йому зауваження. Той у відповідь дістав із сумки пістолет і випустив в охоронця дві кулі. Обидві потрапили в голову. Другий постріл був контрольним», - поінформував Сулаєв.

Зловмисник, якому на вигляд років 35, після вчинення злочину зник.

Постраждалий - 40-річний чоловік - у тяжкому стані був доставлений в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. Він знаходиться без свідомості. Медики роблять все можливе, однак прогнози невтішні.

За словами Сулаєва, до встановлення особи і пошуків зловмисника підключені всі правоохоронні органи міста. Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. Відпрацьовуються всі можливі версії.

Поліція звертається до громадян, які, можливо, мають інформацію про подію чи особу, причетну до злочину, повідомити про це за телефоном 102 або на електронну адресу: zvern23@pl.npu.gov.ua, vzg@pl.npu.gov.ua.

У Telegram-чаті «Полтава» розміщене відео з місця події.