У Дніпрі застрелили чоловіка, який перебував під домашнім арештом

Поліція Дніпра розслідує факт смерті чоловіка, який перебував під домашнім арештом.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.

"Чоловіка зі слідами крові на обличчі виявила дружина 30 липня близько 23-ї ночі на балконі четвертого поверху квартири, де проживала родина. Потерпілого доправили до лікарні, там він помер. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть чоловіка спричинило кульове проникаюче поранення голови", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про подію до поліції надійшло з лікарні.

За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тривають слідчі дії. В рамках досудового розслідування буде призначено та проведено ряд відповідних експертиз.

У поліції додали, що стосовно 28-річного потерпілого 10 червня 2019 року було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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12 червня Бабушкінським районним судом м. Дніпро йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб до 9 серпня поточного року за місцем його проживання.