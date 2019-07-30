Засуджений за вбивство патрульних у Дніпрі Пугачов оскаржує довічне

Засуджений до довічного позбавлення волі за жорстоке вбивство патрульних у Дніпрі Олександр Пугачов оскаржує вирок суду присяжних Кіровського районного суду Дніпропетровська.

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровського апеляційного суду, де розпочався розгляд апеляційної скарги Пугачова.

«Сьогодні у Дніпровському апеляційному суді розпочали розгляд кримінального провадження за апеляційними скаргами Пугачова та його захисника на вирок суду присяжних Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 8 квітня», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході судового засідання колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду розглянула заяву обвинуваченого щодо перенесення слухання справи. У справі оголошена перерва до 17 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня 2016 року біля автовокзалу у Дніпрі водій зупиненого за порушення правил дорожнього руху автомобіля застрелив двох поліцейських та втік з місця події. Працівник патрульної поліції Артем Кутушев загинув на місці. Пізніше в лікарні померла поранена патрульна Ольга Макаренко.

Сам злочинець, отримавши поранення у живіт від патрульного, прийшов до лікарні імені Мечникова, де його того ж дня й затримали. Ним виявився ексбоєць розформованого підрозділу «Торнадо» Олександр Пугачов.

Патрульні зупинили тоді Пугачова за порушення правил і попросили документи для перевірки. Оскільки він уже 2 роки перебував у розшуку за скоєння тяжких злочинів, – відкрив вогонь.

24 січня 2017 року обвинувальний висновок щодо Пугачова передали до суду. 8 квітня 2019 року суд присяжних Кіровського районного суду м. Дніпропетровська виніс вирок - довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, суд також постановив стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої сторони 3 млн грн моральної шкоди.

Не погодившись з таким рішенням суду, обвинувачений подав апеляцію.