Окружний адмінсуд відклав підготовче засідання у справі "Кличко vs Гончарук"

ОАСК відклав на 2 грудня підготовче засідання у справі за позовом Київського міського голови Віталія Кличка до Кабінету міністрів та прем’єр-міністра Олексія Гончарука у зв’язку із залученням до участі у справі третіх осіб.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відклав на 2 грудня підготовче засідання у справі за позовом Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та глави уряду Олексія Гончарука у зв’язку із залученням до участі у справі третіх осіб”, - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що Віталій Кличко просить ОАСК визнати протиправними дії КМУ щодо внесення Президенту України подання від 4 вересня про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням терміну повноважень глави держави.

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Водночас, Кличко просить суд скасувати пропозицію прем’єр-міністра, що датована 4 вересня, про його звільнення з посади голови КМДА.