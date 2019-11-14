У Києві на Хрещатику встановили антипаркувальні напівсфери.

Про це повідомляє "Київтранспарксервіс" у Facebook.

"Встановили антипаркувальні напівсфери на Хрещатику. Пристроями облаштовані ділянки вулиці від будинку Профспілок до Главпоштамту та на розі з Алеєю Героїв Небесної Сотні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що завдяки встановленню антипаркувальних бар'єрів вдасться поліпшити безпеку руху пішоходів, а також збільшити пропускну спроможність центральної вулиці столиці.

Фото: Киїтранспарксервіс